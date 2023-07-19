22歲男子李佳修去年酒駕競速狂飆，行經行政院前的忠孝西路地下道時追撞前車，致24歲王姓單親父親傷重死亡，這是台北地方法院首件國民法官審理案件，19日法院也機抽選出6位國民法官、4位備位國民法官，將與3位職業法官共組合議庭審理。

北院19日進行國民法官選任程序，先前對120位國民寄送選任期日通知書，承審法官調查後，發現其中有16人不符合國民法規定的資格，因此予以除名，通知16人不用到場，應到者為104人，經由法庭詢問後，24人被裁定不予選任，剩下35人候選，後來隨機抽選出6位國民法官、4位備位。

22歲的李男去年11月13日晚間和友人到酒店喝酒後，隔天凌晨他酒駕在台北市區狂飆，途經行政院前的忠孝東路地下道時追撞，造成前車24歲王姓駕駛死亡。

員警趕到現場，李竟拉扯員警，嗆員警「不敢開槍」，趕來關心的靜安會成員，也在現場叫囂，員警朝李男大腿連開2槍制伏。警政署長黃明昭痛批黑幫挑戰公權力，非常可惡，刑事局也破獲靜安會操控的詐欺集團。本案經檢方起訴後，成為北院首件國民法官案件

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