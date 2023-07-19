許多人遭受家暴後，第一反應可能是找原生家庭中最親近的人求救。一位男子表示，外甥女未滿24歲時從台北嫁去高雄，2年後突然瞞著爸媽向他求救，說自己離婚了，「阿舅，你明天能來高雄載我回台北嗎？」，他則回應「沒問題，先來阿舅家住幾天，我帶妳回去跟你爸媽說」，原來外甥女的前夫不但碰賭、毒、外遇，甚至還打老婆，隔天他接到人後，堅決保護外甥女不讓公婆欺負，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名3公社」發文指出，外甥女和前夫結婚時，兩人都不滿24歲，由於對方行事有點黑被爸媽反對，做舅舅的他覺得是真愛，為其美言不少，外甥女就這樣順利結婚；沒想到2年後外甥女突然瞞著爸媽打電話求救說，「阿舅，我離婚了…」、「阿舅，你明天能來高雄載我回台北嗎？」原PO一聽馬上回應，「沒問題，先來阿舅家住幾天，我帶妳回去跟你爸媽說」。

原PO提到，隔天他抵達到外甥女住處，前夫並未出面，前公婆不斷說是外甥女不懂事、不體諒老公等，邀他到家裡談事情，不過原PO完全不回話，只站在門口叫外甥女確認東西帶齊、抱好孩子進車裡，最後嗆一聲「下個月探視日台北見」就開車走人；原PO透露，外甥女前夫碰了賭、毒、外遇，靠妻子養家，這些他都不計較，「但你把老婆打成這樣，是我外甥女一直擋著，說離開就好，事實上我心裡恨不得把你全家XXX…不跟你們講話，已經算是很客氣了！」，而4年來前夫、前公婆都沒探視孩子，外甥女則努力工作養家，如今過了4年臉書跳出動態回顧，也讓原PO不禁回憶起當時情況。

對此，許多人紛紛回應，「有你這個阿舅當後盾真好」、「記得提醒外甥女，孩子的費用單據要備份。對方不聞不問或者判決書起訴書也備份。將來可防止一幫廢物『前姻親』來打擾，順便免除扶養垃圾父親的可能性！有備無患」、「真羨慕有這種護全自己外甥女的舅舅，不是每個人都能這麼幸運」。

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