被視為「類租稅協定」的美國聯邦稅法（Internal Revenue Code，IRC）第894A條新增草案，美國參議院財政委員會公眾徵詢意見截止日為24日，會計師強調，該草案可為赴美投資的台灣企業及外派至美國的台灣員工減稅，同時可降低租稅不確定性。

包括資誠、安永、勤業眾信和安侯建業KPMG四大會計師事務所，近期也罕見接連針對相關議題發布報告，且一致肯定相關草案是台企赴美投資的好消息，建議企業應注意立法進度。美國參議院財政委員會、眾議院歲入委員會主席及資深議員12日發布草案討論稿，擬以新增美國聯邦稅法（Internal Revenue Code，IRC）第894A條，為赴美投資的台灣企業及外派至美國的台灣員工提供「類租稅協定」。

草案條文內容主要涵蓋四大面向，一是降低股利、利息及權利金收入的扣繳稅率；二是引入常設機構概念；第三是符合條件的外派人員受僱所得免稅；四是定義台灣居住者。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部國際租稅主持會計師廖哲莉表示，目前美國針對外國居住者的美國來源所得課徵30％扣繳稅率；新草案則擬將扣繳稅率降低，利息、權利金收入適用扣繳稅率可望降至10％；股利扣繳稅率則將降低至15％。

此外，若持有美國公司10％以上股權，扣繳稅率可進一步降低至10％。KPMG安侯建業稅務投資部執行副總廖月波表示，目前台商在美國若未設立公司而在美國有營業活動，以是否被認定為有交易或營業行為（trade or business）而判定是否須納稅。草案則引入租稅協定概念，改以常設機構的標準判斷，僅須就其歸屬於美國常設機構有效關聯收入繳納美國所得稅。將使得台商在美活動是否需課稅有更明確的判定原則。

她表示，在符合條件受僱所得免稅的部分，草案對台灣稅務居住者在美提供服務，符合條件下取得的受僱所得，將享有免稅，但該薪資收入不得由美國雇主或台灣在美國的常設機構給付，有助解決台灣外派人員面臨薪資可能被台美雙重課稅的風險。該草案所指台灣居住者，應符合稅務居民的定義，始能適用法案給予的租稅優惠。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，針對具台美雙重居住者身分者，草案提供破除僵局法則以決定居住者身分，例如將以永久住所、個人及經濟關係較為密切的地點等標準認定歸屬。草案經美國參議院財政委員會向公眾徵詢意見截止後，美國眾議院歲入委員會將與參議院財政委員會進行協調，若經兩個委員會通過，會再交付國會參、眾兩院表決、通過、由總統簽署生效。安永強調，企業宜注意立法進度。