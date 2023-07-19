桃園市中壢區發生移工命案，一名菲律賓籍女移工被人發現陳屍在浴室內，身中數刀慘死，警方循線追查逮捕其菲律賓籍男友，雙方是姊弟戀來台後交往，男子疑因懷疑女友另結新歡憤而行凶。檢警相驗也發現，女移工遭開腸剖肚、大腿有切割痕跡，懷疑凶嫌嘗試分屍但並未成功，檢警明日上午將進行解剖，以進一步釐清女移工確切死因。

該起命案發生在內壢成章二街一處出租宿舍，死者與凶嫌同為菲律賓籍，死者在中壢工業區某工廠上班，並在內壢租屋居住，平日上班作息時間正常，她在18日上班時間未到班，雇主試著聯繫人，手機卻一直沒人接，直到晚間還是找不到人覺得有異，才聯繫仲介及房東一起到她租屋處查看，沒想到卻發現人慘死在屋內而向警方報案。

據了解，死者年齡35歲來台8年，凶嫌則是29歲來台6年，兩人經由同鄉介紹而認識進一步交往，死者被發現時陳屍在租屋處浴室內，全身上下身中數刀，傷勢集中在腹部，肚破腸流臟器外露死狀悽慘，且四肢關節處都有被剁的痕跡，檢警懷疑凶嫌是利用水果刀及菜刀行凶，企圖分屍但未果。警方清查死者交友關係，認定其菲律賓籍男友涉有重嫌，19日凌晨4點，前往其工作地宿舍將人逮捕。

一開始凶嫌否認犯案，但監視器有拍到他騎乘電動自行車在女友租屋處外徘徊畫面，凶嫌自知自己身處異鄉無處可逃，最後才坦承自己是因一時情緒失控而殺了女友。