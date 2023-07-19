遠百父親節回饋，整檔保健器材當日單筆滿5000元送500元。（遠百提供）

新光三越BOTTEGA VENETA Arco Tote編織小牛皮手提包，推薦價12萬9800元。（新光三越提供）

百貨父親節檔期開跑，有感男性消費商機逐年攀升，除了過往按摩椅、3C用品之外，咖啡機、男性精品香氛、時尚包款、電玩主機等在父親節也相當受歡迎，百貨今年並特別依男性興趣類別，歸納出送禮指南，希望讓每位爸爸都能選到理想的禮物，搭配買千送百、夏天卡利HIGH信用卡回饋更划算。

新光三越[i]Store MacBook Air 15吋，推薦價4萬2900元起。（新光三越提供）

新光三越按摩科技品牌OSIM勁速筋膜槍Mini，價值4980元，扣skm points 2萬5000點直接兌換。（新光三越提供）

SOGO忠孝館伊萊克斯義式咖啡機，特價3990元。（SOGO提供）

遠百信義A13 BALLY HIGH POINT斜肩包，推薦價2萬5600元。（遠百提供）

新光三越很早看見男性消費商機，逐年提高男性商品占比，今年上半年男性商品業績也大幅成長3成，今年父親節特別歸納「5大男人興趣指南」，不論是喜歡關注時尚、跑步、高爾夫運動，還是愛好出外旅行、宅家3C迷、電玩咖的爸爸，都有推薦的送禮清單。

SOGO復興館PHILIPS 智能三刀頭電鬍刀，特價1萬3888元。（SOGO提供）

SOGO敦化館吉品養生Ｘ永齡農場吉品保健GSH活力飲PLUS+ ，特價999元。（SOGO提供）

新光三越今年上半年香氛業績成長兩成，看好男性對流行時尚的關注逐漸提升，突破性別界線的香氛市場業績持續成長，推薦性感的GIORGIO ARMANI男性香氛等；而全民瘋旅遊下，無論上山下海、露營野餐、潛水衝浪，都吸引愛出外旅行的男人或爸爸們，新光三越也精選有色墨鏡、登機箱、空拍機等實用禮物。搭配「夏天卡利HIGH」活動，即日起至8月17日，會員持11大指定銀行信用卡消費累計滿1萬以上，獨享4％、5％、6％ skm points回饋，使用skm pay並綁定指定卡別，消費任單筆3000元以上再加碼1%、最高享7% skm points回饋。

遠百最強88節明（20日）至8月8日推出重磅回饋，明（20日）至7月31日首12日百貨服飾當日累計滿5000元送300元，遠百App會員單筆滿5000加贈100元。整個檔期還有全館HAPPY GO Pay單筆5000元送100元、保健器材單筆滿5000元送500元、大家電單筆滿1萬元送1000元等。

而遠百也希望爸爸們享受親子時光，其中遠百桃園將於7月23日下午合作朱宗慶打擊樂團，舉辦巡迴列車活動，8月5日也有佳音英語互動故事體驗營；台中大遠百8月6日推出父親節寶貝運動會；新竹大遠百8月6日有超人爸爸嘉年華等多元活動。

SOGO台北店觀察，父親節禮物推薦清單前3名有現金、手機、按摩椅，再加上愈來愈多男性有喝咖啡的習慣，咖啡機也進入父親節熱門禮物排行榜。SOGO忠孝館祭出3988元可入手Panasonic電鬍刀，再送口袋型電動牙刷，及限量服飾5折起、飛利浦咖啡機特價2萬6900元等；復興館則祭出時尚新品、影音家電優惠，父親節4人套餐2980元起。

另於SOGO忠孝館、復興館8F／9F家電、寢具等指定業種單日累計滿3萬元贈500元電子抵用券、滿10萬元贈2000元電子抵用券等。