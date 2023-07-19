在辦公室這樣袒露身體是正常的嗎？一名女網友抱怨，日前辦公室只有她和一名中年男同事，對方經過她身旁時，突然把衣服拉到奶頭上方，還維持這個動作四處走動，女網友崩潰地想和主管報告，又擔心是自己小題大作。未料貼文曝光後，引發兩派網友論戰，有人怒嗆：「為什麼女生一句我很不舒服，就要強迫男生改變？」

原PO在論壇《Dcard》發文表示，某天下班前半個小時，辦公室只剩下她和一名年約40、50歲的男同事，對方走經過她座位附近時，突然莫名將衣服掀到奶頭以上，維持這個姿勢在辦公室裡走來走去，雖然原PO沒有正面撞見，但仍覺得非常錯愕，直說同事的行為讓她不舒服。

原PO猶豫究竟是否該和主管報告這個情況，擔心會被認為是小題大作，所幸後來主管承諾處理，但辦公室內的監視器沒有並留下記錄，完全沒有任何證據，而原PO也好奇眾網友有何看法，特地發文請益：「如果同事在辦公室露奶頭，我該怎麼做？」

貼文曝光後，有一派人認為，男同事只是覺得熱，掀開衣服降溫，「散熱啊…還好吧，那游泳池怎麼辦」、「你不游泳的嗎，你不去海邊嗎，走在路上遇到半裸的男性難不成你會報警」、「為什麼女生一句我很不舒服，就要強迫男生改變、退讓？他也許單純覺得熱而已，又不是脫褲子」。

不過，有一票女網友認為這種行為不妥，甚至直呼噁心，建議原PO先提高警覺持續觀察，再判斷方是不小心太放鬆，還是真的有性騷擾的意圖，「有些經驗老道的噁心鬼，會用小動作慢慢測試底線」。