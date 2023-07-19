藝人萁萁與男星黃鐙輝2009年結婚，婚後兩人共育3個寶貝，萁萁也會上綜藝節目分享日常生活，偶爾透過社群平台與粉絲們互動；今（19日）她在社群平台提到友人女兒參加英國遊學團，沒想到旅程卻成災難，寄宿家庭給過期食物，月底萁萁孩子也要遊學，令她擔心是否也會遭受同樣對待。

萁萁今日在粉專發文，透露有朋友的女兒報名20天的英國遊學團，卻遭到地獄般的對待，「住宿家庭給過期食物，到西班牙住的地方有螞蟻等等，孩子都不敢用」，她提醒大家遊學團必須慎選，行前最好看一下旅行社有無經驗和負面評價「遊學團這樣蠻可怕的，要慎選旅行社，這樣真的很爛」。萁萁也表示女兒「太後」月底也要飛英國留學，她透露「177880（元）20天含機票，機票來回約5萬多，（這我知道，因為我的是機票另外），這樣是便宜還是貴？我真的沒經驗不知道。如果是便宜，但要求基本乾淨、安全就好。」

她也曬出與友人的對話紀錄，友人透露寄宿家庭給小孩過期的食物，結果鬧到吃壞肚子送醫，接送的車子上有許多灰塵，座椅還有補丁，似乎使用了很長一段時間，萁萁直呼「英國也是有骨灰級的接送車，看了身體就癢」，網友們留言：「那個接駁車真的很不行耶」、「這連大人都覺得環境可怕了，更何況是一個小孩到陌生環境」、「這真的太可怕了！」、「現在變好貴，以前記得沒那麼貴，但真的要慎選，我那時候去的寄宿家庭就不錯」。