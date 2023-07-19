「KHTOY旗艦館」，10大主題展，全區佔地600多坪，3層樓賣場設計有如玩偶百貨公司。（呂妍庭攝）

旗艦館推出市面首創「感應吹熄亮燈絨毛蛋糕」。（呂妍庭攝）

金興玩具斥資近4億在嘉義縣民工業區打造全台首間玩偶旗艦館「KHTOY旗艦館」，今開幕剪綵。（呂妍庭攝）彩

2002年創立的金興玩具長期生產授權玩偶，為改變經營策略，斥資近4億在嘉義縣民工業區打造全台首間玩偶旗艦館「KHTOY旗艦館」，10大主題展，全區佔地600多坪，3層樓賣場設計有如玩偶百貨公司，充滿童趣也是網美打卡景點，迪士尼、卡娜赫拉、天竺鼠車車、哈利波特、粉紅豬小妹、動漫等各式授權玩偶多種上千種，不但小孩看了暴動滿場跑，連大人也失心瘋。

「KHTOY全台最大絨毛玩具旗艦館」今辦開幕記者會，明天起至28日試營運，今邀嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等人前往剪綵，金興玩具董事長陳家宏表示，金興玩具在台灣絨毛玩具業界有超過20年經驗，獲國內外知名授權廠商青睞，在台灣各大通路皆看得到由他們所開發製造的絨毛填充玩具，期待全台首創的絨毛玩偶旗艦館，能為嘉義觀光增添量能。

翁章梁表示，金興玩具從小村莊的家庭代工白手起家，如今不僅在工業區設廠，還打造一個大人小孩都喜歡的玩偶天堂，一路走來的歷程令人敬佩，嘉義縣目前有許多不同類型的觀光工廠，這些景點搭上國內旅行的熱潮，不僅能夠創造經濟價值，還能讓全台鄉親有趟美好的旅行，歡迎大家多來嘉義玩。

黃敏惠說，很高興見到嘉義縣、市的廠商、好店互利共榮，以源源不絕的創意為嘉義帶來觀光人潮，以文創設計力為地方帶來商機，尤其金興玩具立足嘉義，不僅積極拓展知名品牌代理，也強化自我品牌市場經營，更以實惠價格、優良品質讓大小朋友能在擁抱絨毛玩偶，得到心靈療癒，更玩得安心，踏實、可靠正是「嘉義精神」的體現。

「KHTOY旗艦館」充滿童趣，也是網美打卡景點。（呂妍庭攝）

「KHTOY旗艦館」充滿童趣，也是網美打卡景點。（呂妍庭攝）

KHTOY玩偶旗艦館從外到內充滿巧思，大門口設獨家恐龍造景及超大型親子熊綠化植栽，1樓分為10大展區，2樓設親子空間「小小雷克斯探險王國」，可讓孩子在安全場域盡情放電，3樓是超大型絨毛玩偶專區，陳列各品牌大型玩偶，滿足民眾擁抱大玩偶的願望，其中最受矚目的迪士尼100周年專區販售台灣限定款銀色炫彩米奇米妮。

「KHTOY旗艦館」充滿童趣，也是網美打卡景點。（呂妍庭攝）

陳家宏表示，旗艦館推出市面首創「感應吹熄亮燈絨毛蛋糕」，開幕期間加入會員全館75折，試營運期間每日贈送限量打卡禮、來店禮、滿額禮，消費打卡還能抽沖繩雙人來回機票。