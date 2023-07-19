又是新冠後遺症！防疫大解封之後，不少「後遺症」開始在醫院門診出現，書田診所眼科主任醫師顏敏芳門診觀察，疫情期間，不少孩子因不能出門不但養成看電視、玩電動習慣、線上上課，增加使用3C時間，再加上因疫情久未回診中斷治療，原本近視控制不錯，在這段期間度數大幅的增加，近3成學童的近視度數都大暴增。

書田診所眼科主任醫師顏敏芳表示，近視是一種疾病，近視達500度以上就稱為高度近視，高度近視者罹患視網膜剝離、白內障、青光眼的風險都會大幅提高，而這樣的風險無法藉由近視雷射手術而降低。

顏敏芳分享，最近門診有許多因為疫情沒有回診導致度數大爆發的案例，一名小三的男童發現有近視之後即開始使用散瞳劑，雙眼度數維持約100度，卻因疫情一年多未回診，藥水早已用完，近期再度回診檢查，一眼度數已經增加至300度，另一眼為350度。

另有一名小五學童，在近視300多度時，開始使用角膜塑型片控制近視，疫情期間因為在家時間多，就沒有持續配戴，恢復正常上課後，覺得配戴效果不如以往，回診檢查才發現度數上升至450度，趕緊重新更換角膜塑型片，希望能減緩近視增加的速度。

根據教育部統計，國小學童視力不良率平均約4成5，且比例隨著年齡成長而增加。近視問題已然是「新國病」。

顏敏芳說，學齡兒童因為還在成長發育，近視度數增加特別快，越小得到近視，高度近視的機會越高，近視後的度數不要快速增加就是個重要的課題，不可輕忽。

顏敏芳說，目前有多種控制近視的方式：１.散瞳劑。2.角膜塑型片。3.日拋型控制近視軟式隱形眼鏡。4.兒控鏡片眼鏡。可依學童的生活習慣、有無過敏、是否經常揉眼睛、對藥物的接受度、戶外活動量等來做評估，甚至組合不同的方式，達到控制近視度數增加的目的，隨著技術的進步，近視同時有散光者也能有適合的選擇。

但不管使用何種控制近視的方式，顏敏芳強調，都要定期回診追蹤，並且配合調整用眼習慣，看書保持適當距離，適度休息，避免長時間使用3C產品，睡眠充足。另外研究指出戶外活動對近視控制也有幫助，可增加兒童戶外活動的時間，對於預防近視或控制度數都有幫助。