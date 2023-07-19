Blue Jays pitching coach Pete Walker has been ejected from the game during a mound visit pic.twitter.com/IrZHJK8sli — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 18, 2023

藍鳥19日吞下慘敗，先發投手馬諾亞（Alek Manoah）只撐短短3局就吞下第8敗，教士以9比1獲勝，比賽中還出現一個罕見的鏡頭。藍鳥投手教練沃克（Pete Walker）開投手丘會議的時候，主審走到沃克身後，忽然揮手將沃克驅逐出場！鏡頭上其實看不出發生了什麼事，推測可能是沃克說了不該說的話。

第2局上，教士葛瑞斯罕（Trent Grisham）奮戰到兩好三壞，馬諾亞投了一顆偏高的沉球，被主審判決四壞球保送。投手教練沃克叫暫停開會，主審不知為何走到旁邊「偷聽」，忽然頭也不回就驅逐了沃克。由於沃克說話時用手遮著嘴，鏡頭看不出他講了什麼。

其實藍鳥在首局就得罪了主審，馬諾亞面對教士強棒索托（Juan Soto）取得兩好球領先，一顆進壘的變速球被主審誤判為壞球，逃過三振的索托隨即轟出全壘打。藍鳥捕手簡森（Danny Jansen）偷好球的動作過於明顯（framing，接球時稍微移動手套位置，讓主審看起來像好球）也可能讓主審不滿。當時藍鳥總教練史奈德（John Schneider）在休息區大聲抱怨，已遭到主審警告。

教練團成員遭到主審驅逐是稀鬆平常的事，但是像今日這種怪異鏡頭並不多見。賽後史奈德對美媒《雅虎體育》表示：「我會讓沃克自己說，但我們無論如何會站在自己人這邊。」