點點心微風信義店改裝，將於明（20日）亮相。（點點心提供）

香港港點名店「點點心」2015年由緯豆集團代理來台，首家門市微風信義店距今屆滿8周年，品牌近期也改裝升級品牌形象概念店，將於明（20日）對外試營運、7月22日正式開幕，同時推出信義形象店的限定菜單：港式雞蛋仔、港潮調酒、粵式金沙叉燒、XO蒜辣雞中翼、鮮奶酥酥黑皮塔等10多道全新品項。

「點點心」港式點心專門店，來台8年插旗北、中、南13間百貨商場，首家門市微風信義店也在今年進行改裝，新揭幕的形象概念店全店面積72坪、客席數僅82位，將近50%規劃為沙發卡座區，並設有全台唯一獨立式包廂，最多可容納10人，提供給家庭與聚餐需求的消費者新選擇。

今年5月點點心也回歸台中市區，進駐全新商場「LaLaport台中」北館，開出品牌第13家分店，下半年除了首家信義形象店之外，也確定插旗北部及南部百貨，年底前全台目標達15家點點心門市。

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