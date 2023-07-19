原為新加坡國會議長的陳川仁上週被發現今年4月曾在國會開會期間私下低語，批反對黨工人黨國會議員林志蔚為「他媽的民粹主義者」。他17日又爆出與同屬人民行動黨的國會議員鍾麗慧發生婚外情，兩人都已辭去議員職務並退黨，陳川仁也辭去議長一職。

在陳川仁爆出婚外情的同一天，網路開始流傳一段工人黨國會議員貝理安（Leon Perera）與工人黨青年團主席佘雪玲「不當交往」的影片。

工人黨今天對此召開記者會說明，黨魁畢丹星（Pritam Singh）表示，約在2020年底到2021年初期間，貝理安的司機透過即時通訊軟體WhatsApp通知他，貝理安與佘雪玲兩人經常在餐廳、飯店見面，還會彼此擁抱、牽手。

畢丹星說，兩人當時都予以否認，也沒有其他證據或資訊證實這些指控。

畢丹星表示，當網路17日開始流傳兩人影片，「那是我們首次看到那段影片」。他隨即安排分別與貝理安、佘雪玲見面，兩人都承認在2020年國會大選後開始這段婚外情，但前一段時間已停止這段關係。

據工人黨公布資訊，貝理安與佘雪玲已主動退出工人黨，貝理安也在今天稍早辭去國會議員職務。

「海峽時報」（The Straits Times）形容，這是震撼新加坡政壇的最新一起事件。

貝理安與佘雪玲都是備受關注的政治人物，聯合早報報導，一位是形象良好、標榜理性問政的國會議員，另一位則是2次競選國會議員都差點挑戰成功的政壇明星。

星媒指出，53歲已婚的貝理安在2020年國會大選加入由畢丹星領軍的工人黨團隊，以近6成選票再次擊敗人民行動黨，守住阿裕尼集選區。貝理安先前擔任將近5年非選區議員的經驗，為他累積一定知名度。

現年36歲、已婚的佘雪玲曾參加2011年國會大選，當時年僅24歲的她因作風穩健、加上外型亮麗，成為最受矚目的政治明星之一。

佘雪玲當時代表國民團結黨參選，儘管人氣高，仍未能擊敗執政的人民行動黨團隊。即便如此，佘雪玲和戰友還是獲得超過4成的選票。

2015年新加坡國會大選後，佘雪玲加入工人黨擔任義工，隨後於2020年大選披上工人黨戰袍，角逐東海岸集選區，對決新加坡副總理王瑞杰率領的行動黨團隊；雖然工人黨失利，但仍以46.59%的得票率讓執政黨贏得辛苦。

除了國會議員婚外情事件，新加坡近期政壇風波還包括交通部長易華仁（S Iswaran）涉及貪汙調查，以及外交部長維文（Vivian Balakrishnan）、內政部長尚穆根（K Shanmugam）因向政府租用黑白洋房而被質疑過程有不當行為。當局調查後，證實維文、尚穆根無不法行為。