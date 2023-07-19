國民黨23日全代會預計通過總統參選人侯友宜提名案，為拉抬侯友宜氣勢，黨中央本周將在北中南舉辦造勢，首場台中場「台中盧好、台灣越侯」19日在潮港城登場，現場湧入上千支持群眾，國旗旗海飄揚，氣氛超HIGH。

這場造勢活動由國民黨提名的台中市立委參選人率先出場，並逐一向支持者懇託，預計晚間8點鐘，台中市議會副議長顏莉敏將上台位參選人助陣，緊接著台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫及侯友宜也將上台懇託支持。