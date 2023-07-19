澳洲發生一起軍車事故，一輛載著M1A2艾布蘭坦克的拖板卡車，與其他大型車輛發生連續對撞，造成多人受傷，洩漏的燃料引發附近草地火災。所幸這起事故沒有造成人員喪生。

澳洲全國廣播公司(ABC)報導，事故發生在昆士蘭省的洛克坎普頓(Rockhampton)附近的高速公路，警方稱，事故車輛包括一輛載有美軍坦克的連結車、一輛載有兩個旅行拖車的平板卡車、一輛連結車、三輛轎車，和一輛掛著其他車廂的四輪驅動車，這麼多大型車輛在高速公路上撞成一團，引發嚴重火災，消防隊派出十幾輛消防車來撲滅火焰。

警方趕到現場時，其中三輛車起火，另外四輛車嚴重受損。

Explosions, thick black smoke and, in the middle of it all, a burnt out US army tank.



This was the confronting scene today for emergency crews - after a multi-vehicle crash on the Bruce Highway near Rockhampton. @MarkWBurrows #9News



MORE: https://t.co/cC28lJ7YBV pic.twitter.com/UjLrvtnBA6 — 9News Sydney (@9NewsSyd) July 19, 2023

從新聞照片來看，M1坦克仍然在卡車平台上，顯然事故與M1沒有直接關係。有些報導稱M1已被燒毀，但是新聞畫面中的M1還很完整，只是沒有關閉艙門，可能在火災與滅火過程出現間接損壞。

澳洲國防部證實，涉事的坦克是美國軍方所有，至於什麼任務前往澳洲，則沒有說明。