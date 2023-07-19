10多位藝人出席李芷麟捐贈王中強畫作儀式。（陳俊吉攝）

台北市議員李傅中武買下王中強導演這幅《蘭陽小鎮》畫作。（林淑娟攝）

王中強導演多年前為李傅中武畫的畫像栩栩如生。（李傅中武提供）

昔日金鐘視后「小辣椒」李芷麟為去年9月病逝的另一半、金鐘名導王中強舉辦紀念畫展「念」，並為已故公公「常勝將軍」王仲廉的《征塵回憶》一書重新整理出版，李芷麟19日將書及一幅「三峽祖師廟廟會」的畫作捐贈給台北市政府教育局、文化局列為典藏，由廣電公會理書長汪威江領導的兩岸藝術家書畫協會，動員協會喜愛創作的明星書畫家們到場共襄盛舉。

19日是畫展最後一日，李芷麟說她與王中強結婚48年，從沒分開過，「很想他，曉薇（應曉薇）說開個紀念展，是我們夫妻倆最後一次合作，他在天上會欣慰」，她說畫展展出的每張畫都有一些回憶，有些是他去過的地方，希望他在天之靈看到會很安慰、很高興」。

李芷麟與王中強導演的數十年好友、台北市議員李傅中武與林金俐夫婦，今也特別買下一幅導演畫作「蘭陽小鎮」紀念，李芷麟說，因為導演生前很喜歡宜蘭、花蓮，以前拍戲就經常去，他很懷念80年代的台灣，很多小鎮的房屋、建築都是圍著廟興建，氣氛祥和、善良。

李傅中武表示，大約8年前，導演突然送了一幅他的畫像，「畫得很好、真的很像，當下覺得好感動！」這張畫作至今仍放在他的議會研究室醒目的位置。

李芷麟也透露，近日已經決定從蘇州搬回台灣定居，前幾天發了微信給人在上海工作的兒子，告知自己的決定，因為她擔心自己如果住在蘇州，兒子除了兼顧工作、家庭還要每周去看她，「他來太累，不來看我他心裡不安，我也可能不舒服，少給他加重負擔，所以我乾脆搬回台灣，他有時間就回來看我！」她預計月底先回蘇州，因為9月是王中強過世週年，「唉，我還沒夢醒，已經1週年了！」而導演骨灰會暫時放在當地廟裡，「廟裡很漂亮，很安靜有山有水」。

至於將來回台灣後住哪？她感傷表示：「我現在無家可歸了！」還要找場所租房子住，透露導演生病期間付醫藥費花了許多錢，現在她已沒有錢買房子了。曾是金鐘視后的她，是否考慮再演戲？她笑說要看劇本合不合適、不能亂接，且自己台語不輪轉，曾與導演老公合作多部戲劇、擔任製作人的她，也不排斥重操舊業做幕後工作，「應該很多事可以做」。