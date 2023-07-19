保五總隊支援新埔分局錦山派出所32歲黃姓員警，19日擔服下午2時至4時值班勤務時，倒臥值班台後方走道無生命跡象，初步判斷無他殺嫌疑，目前鑑識人員已結束現場採證，新埔分局長周貴忠表示，經了解黃員過往對警察工作曾有不適應情形，錦山派出所主管經常關懷輔導，發生憾事感到相當遺憾不捨。

新埔分局指出，事發當時，正在值班的黃姓員警因未接收勤務中心派遣案件，執勤官致電錦山派出所，竟是由退休工友接起，告知黃員已倒臥值班台後方走道無生命跡象。新埔分局立即通知關西消防隊人員前往，救護人員到場時黃員已死亡。

黃姓員警2011年間第1次從事警察工作，於2019年底辭職，後又於2020年再次報考警職，畢業後在保五總隊服務迄今，今年5月1日支援新埔分局錦山派出所服務。周貴忠表示，經了解黃員過往對警察工作曾有不適應情形，雖黃員目前工作環境單純，本分局錦山派出所主管仍經常關懷輔導，對於發生此起憾事，新埔分局仍感到相當遺憾與不捨，並全力協助家屬善後。

周貴忠表示，事發前，黃員接觸最後的2通電話，均為轄區發生車禍民眾報案打入，尚無異常情形，且黃員正與退休工友在辦公室泡茶聊天，神態自然。發生原因尚待釐清，全案已封鎖現場採證，並報請檢察官相驗。

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