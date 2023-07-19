67歲資深演員鄭平君，出道逾40年演過不少經典影視作品，時常會透過社群分享近況的他，今（19日）發文透露，外出採買時「犁田」摔車，他也曬出整隻手臂、小腿包裹著紗布的照片，直言「這下該糟了，後面通告怎麼辦？」

鄭平君透露今天剛好休息沒班，所以一大早就起來，預計要去2個菜市場和汐止家樂福、好事多採買蔬果用品，因為要去很多個地方，所以選擇騎機車出門，結果在南港車站前遇黃燈閃，他不想闖紅燈所以緊急煞車，結果就「犁田」摔車，只能進醫院急診。

而從鄭平君曬出的照片看來，他的右半邊手臂與小腿包裹著紗布，他也透露現在一咳嗽就會非常痛，但敬業的他竟還想到工作，直言「這下該糟了，後面通告怎麼辦？」粉絲和友人都表示身體要緊，祝福他早日康復。

鄭平君出道43年，出演過《施公奇案》、《飛龍在天》、《中國民間故事》、《碧海情天》、《畫皮》等影視作品，2018年還憑著短片《阿公》榮獲美國洛杉磯短片競賽的最佳男主角，至今仍戲約不斷，演技備受肯定。