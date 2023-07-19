大陸商務部副部長郭婷婷19日說明2023年上半年商務工作及運行情況，坦言展望下半年，外貿確實面臨很多不確定、不穩定因素，但強調下半年商務部將會同各地各部門形成政策合力，全力推動外貿促穩提質，並聚焦3個著力點，包含穩訂單拓市場；保障產業鏈供應鏈穩定與深化外貿創新發展等。

根據中國網引述郭婷婷說，下半年外貿經濟因素和非經濟因素相互交織，形勢是極為嚴峻的。一方面全球經貿增長乏力，生產、消費、投資三大需求都處於低迷狀態，全球製造業PMI已連續9個月低於榮枯線，主要經濟體通膨也仍處高位，商品消費復甦相對緩慢。

另一方面，非經濟因素的干擾在上升。部分國家強行推動「脫鉤斷鏈」，以及所謂的「去風險」，人為設置障礙，阻礙正常的經貿往來。

但郭婷婷強調，下半年商務部將全力推動外貿促穩提質，聚焦3個著力點。第一是繼續説明企業穩訂單拓市場，要辦好進博會、廣交會、服貿會等一系列重要展會。支持企業境外參展行銷。推動加快簽證辦理和國際航線復航增班。

第二是保障產業鏈供應鏈穩定。要提升加工貿易發展水準，動態調整綜合保稅區維修產品目錄；加強貿易風險監測預警，幫助企業積極應對不合理的貿易限制措施。同時更加積極主動地擴大進口。

第三則要深化外貿創新發展，支持大陸有競爭力的優勢產品持續提檔升級。指導跨境電商品牌培育和標準建設。推動貿易單據數位化發展和應用。同時，還要分行業舉辦新業態、綠色低碳貿易、自貿協定等相關培訓，幫助企業加強貿易能力建設。