2024總統大選最新民調顯示，民眾黨總統參選人柯文哲以28.34%保住第二名，但與上月相比下降2.95個百分點，其中以30到39歲的女性選民流失最多。國際戰略專家賴岳謙指出，前高雄市長韓國瑜曾因為說「愛看女生小腿」等語，被綠營放大檢視、貼上不尊重女性的標籤，綠營也成功讓女大學生對韓國瑜反感，現在這一招也用在柯文哲身上，柯一定要小心。

《菱傳媒》今(19日)公布總統大選民調，民進黨參選人賴清德38.48%居冠，民眾黨參選人柯文哲28.34%居次，國民黨參選人侯友宜21.29%墊底。與上月相比，柯文哲下降2.95個百分點，是3人中變化最大。而柯文哲流失最多的族群是30到39歲的女性，從上個月的50.74%暴跌到39.28%。

外界認為，柯文哲曾多次失言是導致民調下滑的原因之一，包括近期罵「狗」、「太監」，以及過去曾說「婦產科在女人大腿討生活」、「『進口』外籍新娘」、「陳菊是比較肥的韓國瑜」等語，都被拿出來檢討。

賴岳謙今在政論節目《新聞大白話》表示，他曾在醫學院教書，知道醫生在苦中作樂時會講一些「有顏色的笑話」，但不適合到檯面上講，講了就會落入危險境地，「韓國瑜就深受其害」。

賴岳謙指出，韓國瑜曾說自己在中學時「愛看女生的小腿」，雖然是小時候的事情，但被民進黨無限放大；韓也曾說誰得票多，「我陪他一個晚上」的玩笑話，也被擴大解釋。

「柯文哲要小心，民進黨看起來是要操作這一塊」，賴岳謙提醒，柯過去對於女性的言論，也要被擴大解釋，民進黨對韓國瑜的攻擊策略，將會再一次複製。

賴岳謙也說，2020總統選舉期間，當時他在大學教書，很清楚的知道民進黨成功的讓大學生、女大學生都討厭韓國瑜，不只是女生的選票不見，也會連帶影響到這些女學生的男朋友，因為男生也會怕不支持女朋友，就會被認為「跟韓國瑜一樣歧視女性」，影響很深遠。

賴岳謙強調，韓國瑜不是不尊重女生，而是被綠營貼上標籤、被放大檢視，現在這一招也用在柯文哲身上，一定要小心。