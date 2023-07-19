新北市永和區永福里「最美里長」陳紫渝爆出熱戀警員，而陳紫渝也透過社群平台大方認愛，坦承兩人在交往中，強調「我很小心呵護這段得來不易的感情」，期盼獲得外界祝福。如今男方身分被起底，是永和分局秀朗派出所凃姓員警，而凃員過去於值勤時主動積極的「舉動」，也被網友大讚「真是人民好保母！」。

新北警察局永和分局臉書粉專「永和警好讚」，過去曾以「伺機而動，無機可乘」為題，表揚凃員寫道：「本分局秀朗派出所陳姓所長及凃、潘2名警員，日前執行深夜時段巡邏勤務，於永貞路主動發現路邊停放機車未拔鑰匙。經以車牌查詢車主未果，輾轉由社群網站得知車主任職單位，方聯繫告知。該名呂姓車主表示，忘記拔取機車鑰匙，即赴約友人。所幸警方及時發現、主動保管，不然停放於主要道路段，過往人車密集，恐讓不法之徒有機可乘，衍生民眾財物損失及不法使用之治安隱憂」。

根據《鏡週刊》報導，陳紫渝本月11日被直擊戴著口罩及帽子出門，隨後走到停車場搭上一名男子的車，兩人一路從新北市開到台北市，過程中停等紅燈時都可見兩人互動親密，疑似在車內接吻，下車後兩人挽著手走到一間旅館內，直到兩個小時後才離開。

據悉，該名男子為新北市警察局永和分局秀朗派出所的凃姓員警，而陳紫渝所在的永福里就在他的轄區內，先前曾破獲臉書社團詐騙維護治安有功。

據媒體報導，26歲的凃姓員警是個性外向的陽光男孩，頂著俐落短髮、有雙濃眉大眼，從警約3年時間，目前任職於永和分局秀朗派出所，也常於臉書曬出穿著警察制服的帥照，周遭的人更是對他讚譽有加，不過熱戀陳紫渝一事曝光後，凃員不僅關閉臉書，也突然請假未去上班，似乎是不想要被關注，而他任職的警局高層表示不會干預男方的私領域。

對此，陳紫渝絲毫不想隱瞞戀情，大方認愛期望獲得外界祝福。她稍早也發文回應，對於感情的事很謹慎，如同要把身為里長的工作做到位，導致沒有遇到適合的對象，如今與凃先生正在交往，強調相當呵護這段得來不易的感情，希望外界可以給予空間並獻上祝福，周遭的親友也早就知情，不過還是要為自己私人的感情，導致浪費社會資源一事，跟大眾說聲抱歉。