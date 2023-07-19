香港女星阿嬌（鍾欣潼）、阿Sa(蔡卓妍)昔組成女團「Twins」出道，擁有精緻臉蛋以及傲人身材的兩人，雖已出道22年的時光，仍是粉絲們心目中的凍齡女神。近日阿Sa與阿嬌為祝賀經紀人Mani（霍汶希）生日快樂，在社群上發文，而阿Sa更是曬出「Twins」出道初期的青澀照片，讓不少粉絲看得嗨翻。

「Twins」的經紀人Mani近日歡度生日，而與她一同打拚的阿Sa與阿嬌也在社群上更新與她的合照。其中，阿嬌除了曬出三人的未公開合照外，也在微博上寫下：「雖然今年沒一起過生日，但心一直在你身邊，新的一年開心順遂、健康常在。」

此外，阿Sa更是驚喜曝光多年前與經紀人Mani一起的三人同框合照，只見相關畫面中，雖然有著相當的年代感，但依然掩蓋不了幾人的氣質。其中，左側的阿Sa笑容燦爛，開心對著鏡頭比YA，而站在畫面右側的阿嬌用手比著臉龐，並露出燦爛白齒，至於中間的女性，則是他們的經紀人Mani。

阿Sa在貼文中也一併留言寫下：「每年這個時刻，想說的話有好多好多，但是最重要的一句還是：『祝最美麗的Mani生日快樂』。」指出Mani就像家人一樣一路陪伴在自己的身邊。對此，Mani也在貼文底下感性表示收到祝福的自己好幸福。相關貼文曝光後，讓不少粉絲看了紛紛陷入回憶之中，留言表示：「看了好懷念」、「有心了」、「幾人間的感情，真的一輩子少見。」