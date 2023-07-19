所謂「側袋機制」是指將基金投資組合中的特定資產從原有基金帳戶分離至一個專門帳戶進行獨立管理的機制，是流動性風險管理工具之一。投信投顧公會表示，該本案緣於2022年2月間俄烏戰爭爆發後，包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國以及歐盟在內的七國集團（G7）國家對俄羅斯祭出金融與經濟制裁，間接造成基金持有的俄羅斯資產缺乏流動性，英國主管機關在2022年7月發布側袋（side pockets）機制規範，讓缺乏流動性的俄羅資產與其他未受影響的基金資產得以分開處置。「側袋機制」是由各基金經理人基於所管理基金之最佳利益自行評估是否採用，並非強制施行的措施。

基金業者表示，依「側袋機制」等相關規定，對於成立之證券投資信託基金如擬將來必要時可即時採行側袋帳戶機制，事先配合旨揭規範修正證券投資信託契約者，證券投資信託事業得不召開受益人會議，惟應檢具律師意見書說明對受益人權益無重大影響，向投信投顧公會申請核准修正信託契約，於信託契約修正內容施行前30日公告及通知受益人，及配合修正公開說明書載明包含側袋帳戶設立及程序等相關內容即可。

基金業者進一步表示，依主管機關指示，投信事業並應於內部控制度中訂定有關「側袋機制」啟動之時機、基準日、啟動程序、公告通知事項、定期監控機制等管理措施，提經董事會通過。