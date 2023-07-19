Welcome to Taiwan 「韓哥」（CPBL中華職棒臉書）

開著跟電影中《玩命關頭10》同款車進到新莊棒球場，「韓哥」姜成鎬帥氣登場，並為富邦悍將開出好球，能夠在棒球場上開車也讓他直呼非常榮耀，「很榮幸能受到富邦邀請，我怎麼能說不呢！有這麼好的機會我一定要來。」

美籍韓裔的姜成鎬因《玩命關頭》系列的「韓哥」角色爆紅，在世界各地享有高知名度，近期姜成鎬因個人行程來到台灣，在北部不少知名景點被影迷「野生捕獲」，親民的姜成鎬相當融入台灣氛圍，也一一實現粉絲的合照要求，讓粉絲們直呼超幸運。

姜成鎬表示，這次是來台灣找朋友並享受台灣美食，預計還會在寶島待5周。他大讚台灣是很棒的國家，更認為每個人都應該要來台灣1次，「台灣是很棒的地方，很安全、人也很友善，影迷對我就如同兄弟姊妹般的支持我，更重要的是台灣的食物每一家都很好吃。」

熱愛棒球的姜成鎬，過去曾有在大聯盟球場為教士與道奇的比賽開球的經驗，這次來到台灣受富邦球團邀請擔任開球嘉賓，賽前他到富邦球員休息室時受到全隊熱烈歡迎，教練、球員都爭相與他合影、簽名。

「我覺得很榮耀，從小我夢想成為職棒球員，能被這麼多職棒球員擁簇覺得很感激。」富邦投手郭俊麟賽前也特別送了手套給他，姜成鎬說：「對我而言這就像是美夢成真，職棒球員送你手套就像是麥可喬丹送你球鞋一樣。」

對於自己今天開球，過去有過大聯盟開球經驗的他卻自評這次開球多了許多運氣成分，滿分10分只給自己1分，姜成鎬說：「真的很緊張，很怕會把球丟到觀眾席或是打到Brian Yang。」

今天姜成鎬開著球團準備的車「1974 alfa romeo GTV 2000」帥氣進場，跟自己在電影中《玩命關頭10》同款，「這跟我拍玩命關頭10是同一台車，這台車還有冷氣甚至更好，我在美國的家中也有同一台車。」

這次選擇穿上8號球衣開球，姜成鎬解釋，8算是他的幸運號碼，「我也和老婆討論過，8橫過來就像是無限大，很有意義。」

好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）擔任富邦悍將開球嘉賓，他開著與玩命關頭同款車帥氣進場。（鄭任南攝）

好萊塢巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）擔任富邦悍將開球嘉賓，他開著與玩命關頭同款車帥氣進場。（鄭任南攝）