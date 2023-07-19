男團OPENsi由陳治廷、陳子輇、YY邱勝揚、黃威任4人所組成，近日推出主打新歌〈A Little Love〉，邀來金牌製作人剃刀蔣操刀打造，加上新銳音樂人同理創作、OPENsi團員威任創作饒舌，4人從選秀《原子少年》發跡，參賽當時並未順遂出道，歷經情緒、工作更迭後才被經紀公司組團成軍。

回首這一路低潮心境，如今終於順擁有自己專屬作品，治廷在拍攝MV當天難掩激動情緒，被團員發現在車上啜泣落淚，他紅著眼眶：「這一路真的很迷惘，半夜我們一起在河堤練歌，到終於拍MV看到作品要推出了，真正往實現夢想的第一步踏上去，謝謝粉絲支持，團員的陪伴，覺得好幸福、好感動。」為MV特別新練「Master scoot」後空翻技巧獻給粉絲驚喜。

他們的新歌MV呼應熱血、盛夏主題，從當天5點就正式開工，正中午則在河濱滑板競技場拍攝，頂著37度炙熱的難耐高溫，現場完全沒有任何遮蔽物可以躲，4人只能咬牙與太陽拚搏，敬業一次又一次地反覆唱跳完成導演指令，團員們才一個上午就紛紛曬傷，特別是子輇脖子皮膚整片紅腫了起來，只能瘋狂灌水防範中暑。