許多人都會在美式賣場好市多購買家電用品撿便宜，其中電視就是會員們最常購買的選項之一。一位女子表示，她2020年10月在好市多買了S牌58吋電視，沒想到卻遇到機王，保固期2年內先後發生兩次遙控接收器故障、一次黑屏換新面板，沒想到今年6月再度發生黑屏，換面板要價10500元、保固3個月，最後她決定直接放棄不看電視，同時也對S牌粉絲感嘆，「祝福你不會買到機王，我是不會考慮了」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，當時她使用電視不到半年，先後出現兩次遙控接收器故障，2022年4月出現黑屏，她聯絡後換了新的面板，沒想到今年6月17日再度發生黑屏事件，當下原PO馬上報修，工程師了解狀況後說明應該是面板又壞了，若派師傅前往檢查，除了檢測費300元，換新面板是13500元、保固3個月。

原PO透露，當時她反問客服人員，16500元只是換得3個月的電視保固期，之後若又出狀況怎麼辦？更何況面板已經不是第一次壞掉，雙方就這樣不了了之，而後好市多兩度來電，分別是詢問S牌公司是否有聯絡、宣告溝通失敗，期間S牌也有再次致電，表示面板最優惠價格就是10500元，不過她還是決定不修電視，最後則忍不住對該牌粉絲喊話，「不曉得有沒有人遇過類似的事情？如果你喜歡XX的產品，祝福你不會買到機王，我是不會考慮了」。

對此，許多人紛紛分享各種品牌的電視使用經驗，內行人則建議，「要有一個概念，電視=消耗品，過保固後的時間就是你賺到，現在的電子零件模組化，稍有一個東西壞掉基本都是整個模組換掉，電視也不如以往耐用，要嘛就是挑保固期長的」、「現在的電器不能跟以前比，很多時候都在保固期過後才壞，特別是那種會更新的，都不知道是不是更新自動故障程式，所以只要不在乎電費就盡量開，不要省，最好在保固內壞，還可以換一台來」。