網傳近日在東海地區，共軍兩架殲-20戰機與兩架美軍F- 35戰機近距離對峙，其中一架殲- 20被F- 35咬住後方，所幸另一架殲- 20即時馳援，才順利解除危急情況。前空軍副司令張延廷舉「捍衛戰士：獨行俠」電影為例表示，有些是做效果的，就會變成在網路上誇大。

張延廷今(19日)在政論節目《新聞大白話》中表示，網傳F-35咬到殲-20，不過，網路上很多東西是作假的，可以做剪接，像「捍衛戰士：獨行俠」電影，很多東西是做效果的，因為飛行員的狀況並不是這樣子，做效果，看起來會比較緊湊、比較精彩，也更有臨場感。

張延廷接著指出，有的部分會用動畫，但真實的狀況並不是這樣。一般民眾看來感覺是真的，但把動畫加在裡面，仿真度就非常高，高達90幾趴，看來就像真的一樣，現在有些機器人的動作、表情，也跟真人一樣，比如虛擬主播。因此，動畫或是做效果也好，就會變成在網路上誇大。

另外，針對中俄「北方互動2023」海上聯合軍演，張延廷指出，中國大陸有5艘作戰艦及1艘綜合油彈補給艦，總共有6艘去到日本海。中國大陸、俄羅斯在空中聯合戰略巡航，還有海上聯合戰略巡弋，頻次滿多的，也都增加，劍指日本。因為日本一直想要拿回北方4島，問題是日本跟俄羅斯關係越來越僵，根本不可能要得回來。