國民黨台中市黨部今天舉辦「台中盧好 越來越侯」總統與立委參選人聯合懇託會。立委江啟臣說，民進黨2016、2020年靠著公平正義、抗中保台8個字「騙」到政權，沒想到卻是貪腐、黑金、反民主，大家不要再被騙了，明年1月投票，支持侯友宜就是支持公平正義、支持國民黨。

江啟臣說，2016年民進黨用公平正義騙選票，2020年用抗中保台贏得選舉，8個字贏了8年的政權，但8個字都在騙，過去7年根本是貪腐、黑金、反民主，2024選舉支持侯友宜就是支持公平正義、支持國民黨。

江啟臣表示，現在大家很擔心，代表大家願意幫候選人，若大家連擔心都沒有，才是糟糕，1月13日希望大家能團結凝聚，不管總統或立委候選人，這8年已經受夠了，大家不要投完票再來後悔，1月13日請用選票支持國民黨、支持侯友宜。立委楊瓊瓔也說，民進黨拋出周休3日、大學3年讀書1年當兵兩個政策風向球，都無法獲得人民認同，這樣的政府要被下架。

立委參選人顏寬恒說，他宣布參選國家機器馬上啟動，民進黨為了剷除異己把檢警調當成打手，他會捍衛自己的清白，在民進黨執政下，人民不可能得到公平的對待，所以下架民進黨是人民的共識。

立委參選人廖偉翔、林家興、羅廷瑋、黃健豪也都上台助講表示，民進黨執政罄竹難書，為了人民，國民黨要團結在一起，下架民進黨，贏得選舉。