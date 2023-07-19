阿富汗數十名婦女今天聚集在喀布爾，抗議塔利班下令全國美容院關閉。安全人員對空鳴槍，並動用高壓水柱驅散抗議婦女。

塔利班政權於2021年8月掌權之後，禁止女性就讀高中和大學，禁止進入公園、遊樂場和健身房，並命令她們在公共場所用衣物將自己包覆起來。

法新社報導，塔利班上月下達的這道命令迫使數以千計由女性經營的小店關門，這通常是她們唯一的家計收入來源；新規定也剝奪了她們僅存不多的出門社交機會之一。

在喀布爾美容院聚集的布奇街（Butcher Street）上，一名抗議婦女持著「別拿走我的麵包和水」的標語。

Sekitar 50 perempuan ikut serta dalam aksi protes pada Rabu (19/7) di Butcher Street, yang menjadi pusat lokasi salon-salon kecantikan di Ibu Kota Kabul. #newsupdate #update #news #text https://t.co/gFfhmceL5j — kumparan (@kumparan) July 19, 2023

公開的抗議活動在阿富汗很罕見，並經常遭當局強制驅散。不過，法新社今天看到大約50名婦女聚集，很快即遭安全人員盯上。

抗議婦女之後提供記者照片等影像，可以看到當局動用強力水柱驅散民眾，背景還可隱約聽到鳴槍的聲音。

「勸善懲惡部」（Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice）於6月底給美容院一個月的時間關閉，並說在這段寬限期足以將庫存使用完畢。

根據法新社所見副本，這道命令是「基於最高領袖（艾昆薩達，Hibatullah Akhundzada）的口頭指示」。