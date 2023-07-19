聯策科技董事長為林文彬，總經理為陳文生，公司實收資本額3億元，主要產品包括視覺與自動化設備、特用材料及其他，主辦承銷商為元富證券。市場結構內銷占比35.29％、外銷占比64.71％；全體董事6席合計持股比率43.21％。
聯策科技109年稅前純益8,276萬元、110年5,554萬元、111年1.86億元、112年第一季389萬元，每股稅後純益（EPS）各為2.36元、0.75元、3.97元、0.03元。
證交所今（19）日召開有價證券上市審議委員會，審議通過聯策（6658）股票上市案。
聯策科技董事長為林文彬，總經理為陳文生，公司實收資本額3億元，主要產品包括視覺與自動化設備、特用材料及其他，主辦承銷商為元富證券。市場結構內銷占比35.29％、外銷占比64.71％；全體董事6席合計持股比率43.21％。
聯策科技109年稅前純益8,276萬元、110年5,554萬元、111年1.86億元、112年第一季389萬元，每股稅後純益（EPS）各為2.36元、0.75元、3.97元、0.03元。
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