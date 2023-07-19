聯策科技董事長為林文彬，總經理為陳文生，公司實收資本額3億元，主要產品包括視覺與自動化設備、特用材料及其他，主辦承銷商為元富證券。市場結構內銷占比35.29％、外銷占比64.71％；全體董事6席合計持股比率43.21％。

聯策科技109年稅前純益8,276萬元、110年5,554萬元、111年1.86億元、112年第一季389萬元，每股稅後純益（EPS）各為2.36元、0.75元、3.97元、0.03元。

如興延遲申報重訊 證交所開罰10萬元違約金
證交所官網首頁全新改版 為國際盃競賽再加分
證交所董事會通過鴻華先進、AMAX-KY及巨鎧精密上市案
#聯策 #證交所 #股票上市案 #聯策科技 #審議會