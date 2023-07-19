2023年迎來索尼音樂在台30周年，為讓所有華語樂迷們重溫回憶殺，推出了「說你愛我」特別企劃，日前舉辦第一波「經典30首票選活動」，票選出心中最經典的歌曲，活動受到網友的熱烈迴響，最終結果以亞洲天后蔡依林抒情歌力作〈倒帶〉奪冠，創作才子韋禮安的霸榜神曲〈如果可以〉和雙料金曲歌后彭佳慧的代表作之一〈相見恨晚〉都受到網友青睞，分別有不少支持者。

「經典30首票選活動」近五萬票數的結果，亞洲天后蔡依林最受歡迎的歌曲〈倒帶〉一直以來都深受粉絲喜愛，不僅是蔡依林演唱會必備曲目，也是許多人到KTV的必點歌曲；創作才子韋禮安的〈如果可以〉發行超過一年半的時間，至今人氣依舊居高不下，曾經霸榜Spotify冠軍近一年，目前仍然位居Spotify前十名及KKBOX排行榜第三名，MV更是已經突破1.1億觀看次數，擁有驚人的好成績。

金曲歌后彭佳慧這週末即將於高雄巨蛋開唱，當天也將帶來深受網友支持的〈相見恨晚〉，勢必勾起歌迷們滿滿的回憶；此外情歌教父周傳雄的〈黃昏〉和金曲歌王庾澄慶的〈情非得已〉也有很多網友支持，這兩首歌曲都是他們的經典代表作，跨世代受到廣大歌迷的喜愛。

此次企劃大陣仗集結8組索尼今年力推的唱作新勢力，同理、林茉曦、徐暐翔、Shawn尚融、ANGIE安吉、晨悠、邱軍拍攝主視覺，為索尼30增添不同以往的音樂新勢力，讓8組新秀呈現不同以往的風格，接下來即將再推出索尼30第二波「翻唱計畫」，除了上述8組新人之外，張若凡、柏霖PoLin、PINK FUN和Ozone也將共同參與，將重新挑戰演繹多首經典歌曲。