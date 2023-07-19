台南本土登革熱累計398例，今天新增19例包括永康10例、東區7例、仁德及北區1例，永康區病例64例遍及14里，主要集中五王里36例，周邊幾里也都有病例現蹤，因當地人口密度高，又緊鄰多處市場，防疫人員近期疫調仍屢在民宅查獲孑孓，鑑於近日頻繁降雨，憂疫情擴大，台南市登革熱防治中心呼籲市民雨後務必加強孳清。

永康區7月初疫情開始升溫，短短2周已有14個里出現確診病例，繼仁德區、東區後、成為新一波疫情熱區，其中五王里迄已36例，另外，今天新增病例的崑山里、三合里、龍潭里及鹽行里也都屬於人口密度極高的區域，民生採買及商業活動熱絡，由於確診者接觸的人多出入市場，加上第一型登革熱症狀不明顯，登防中心呼籲住在這些里及在此工作的市民都要高度警覺。

疾管署南區管制中心主任李翠鳳指出，觀察這波疫情病例數最多的仁德區、東區，近日病媒蚊指數已開始下降，陽性積水容器也少很多，但她認為現在還在監測期，不宜太早斷言疫情發展。尤其登革熱疫情需要長時間對抗，很可能下一場雨、民眾一疏忽，先前努力又白費，呼籲大家要保持警覺，更提醒市民務必養成「從屋頂到地下室、從庭院到屋後溝」巡倒清刷。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌說，永康區病例持續上升，面對零星個案就全力圍堵，盡速噴藥、孶清。

他提到，近期發現高風險區部分資源回收戶經區公所、衛生局所及環保局於先前協助屋內垃圾清除後，又再次囤積廢棄物，衛生局持續關懷追蹤，輔導個案配合共同清除家戶囤積物，目前已訪視5位個案家庭，4戶完成噴藥，其中3位有精神方面症狀，後續仍會定期居家訪視評估，同時區公所及登防中心也針對此類個案加強輔導巡檢，避免成為社區隱藏孳生源。