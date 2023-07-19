韓國第二屆青龍系列大獎今（19日）在仁川Paradise City盛大舉辦，有許多大咖藝人出席力挺，稍早星光大道上更是星光熠熠，女星們穿上戰袍比美。主持人潤娥裸背尬女王宋慧喬，《黑暗榮耀》飾演朴涎鎮的林智妍和辛叡恩一登場就是鎂光燈焦點，女團出身的秀智和俞利也以優雅公主風和性感美人模樣現身。

少女時代出身的潤娥最近因韓劇《歡迎來到王之國》話題不斷，今晚她與全玄茂是典禮主持人，紅毯上罕見辣穿裸背禮服，完全是典禮最辣女星；而女神宋慧喬以《黑暗榮耀》再登事業巔峰，今晚更是女星裡面的壓軸，一襲低胸黑色禮服，簡約卻不影響她的女王氣場。

潤娥是本屆典禮主持人，罕見大裸背洩春光也引起討論。（圖／摘自青龍系列大獎紅毯直播KBS Kpop YouTube）

而《黑暗榮耀》中最強女配角林智妍也是身穿黑禮服，配戴高貴珠寶，和劇中的她意外相似，還被形容是最美黑天鵝，一登場就尖叫聲不斷；另外飾演朴涎鎮高中時期的女星辛叡恩也有出席典禮，俐落低馬尾加上平口造型禮服，顯得青春又帶點小女人味。

在《黑暗榮耀》中有精彩表現的林智妍和辛叡恩，紅毯戰袍也都很有個人風格。（圖／摘自青龍系列大獎紅毯直播KBS Kpop YouTube）

秀智近年褪去偶像形象，轉型成專業女演員後，終於在韓劇《安娜》裡靠著不擇手段的拜金女，入圍最佳女演員，今晚以一件低胸馬甲白色透視禮服驚豔全場，獨有的氣質加上閃亮亮珠寶，還被大讚根本是公主；而少女時代的俞利不只轉型成演員獲得肯定，最近也活躍於綜藝，戰袍以希臘女神性感風，好身材若隱若現。

曾是偶像女團的秀智和俞利，走上紅毯現場尖叫聲不斷。（圖／摘自青龍系列大獎紅毯直播KBS Kpop YouTube）

韓國第二屆青龍系列大獎由朝鮮體育報主辦，以茲獎勵韓國原創串流節目，本屆有許多知名影集和綜藝入圍，及不少大咖男女演員和藝人角逐各個獎項。