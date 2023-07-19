陳華受邀登上《拳上2023 終於之戰》舞台。（鮪魚肚影音提供）

「漂亮寶貝」陳華推出首張專輯《華與浪漫》，除了百場校園成就解鎖，更在7／5受邀《拳上》擔任玖壹壹演出嘉賓，首度登上台北小巨蛋舞台，讓她驚喜不已！有趣的是，陳華代替Ella與玖壹壹合唱《來個蹦蹦》，要見到大哥們原先有點緊張，但當春風一拿到她奉上的專輯，馬上驚呼：「原來妳就是五月的晚霞本人！我會唱耶！」讓陳華大害羞：「春風哥超級可愛！」

陳華為嚴爵旗下鮪魚肚影音新人，甫發專輯《華與浪漫》一飛沖天，從去年耶誕檔期至今鳳凰花開，僅僅半年時間就成為全台校園人氣最旺、最搶手的青春歌手。

陳華集滿一百場校園演唱會。（鮪魚肚影音提供）

陳華憑藉芭比娃娃般外型、驚人唱作實力而廣受莘莘學子喜愛，一首創作曲《想和你看五月的晚霞》打開知名度，在半年唱滿100場校園，也為演藝成績締造第一個新里程碑！陳華得知喜訊笑說：「哇～原來不知不覺唱了這麼多場。我做到了！要為自己拍拍手！」《想和你看五月的晚霞》MV突破1200萬點擊，陳華驚呼：「自己當時祈求有機會可以破百萬，但沒想到居然破千萬了！」

陳華日前與玖壹壹同台合唱。（鮪魚肚影音提供）

她日前受邀登上《拳上2023 終於之戰》小巨蛋舞台，分享首登台北小巨蛋心情，「根本是美夢成真！」而且自認不善跳舞的她，是近一年才開始涉獵，比較積極地練跳，更沒想到第一次登上小巨蛋就要邊唱邊跳，「對我來說，壓力是真的真的真的非常大！」表示對於不那麼擅長的事情，那壓力比唱歌更艱難太多了，「真的太緊張了，那心臟都砰砰砰，快死掉了。」