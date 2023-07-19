2024總統大選競爭激烈，根據最新民調顯示，民進黨參選人賴清德以38.48％的支持度拔得頭籌，國民黨參選人侯友宜的支持度為21.29％，民眾黨參選人柯文哲則開始倒退，支持度下跌至28.34％。對此，前立委林濁水19日就表示，「柯文哲跌破30％，這個月總體下降才2.9％，不多；但流失最多支持度的年齡層，主要在30歲到39歲這個族群，其中尤以30歲到39歲這個年齡層女性掉最多」，引發討論。

據《菱傳媒》今（19）日公布的最新民調顯示，民進黨參選人賴清德以38.48％的支持度拔得頭籌，柯以28.34%居次，再來是侯友宜的21.29%；與同機構6月做的民調結果相比，賴的支持度略升0.72個百分點，柯支持度大幅降低2.95個百分點，侯則降低0.58個百分點，僅賴有些微的提高。

實際分析，柯文哲主要流失的支持度在30至39歲之間，支持度從上個月的50.75％掉到45.39％，尤其損失此區間的女性支持者最多，從上個月的50.74％跌至39.28％，差距達到11.46個百分點。

林濁水19日就在臉書上表示，「柯文哲跌破30％，這個月總體下降才2.9％，不多，但流失最多支持度的年齡層，主要在30歲到39歲這個族群，從上個月51.75％，掉到這個月45.39％，下降達6.36％，其中尤以30歲到39歲這個年齡層女性掉最多，從上個月50.74％掉到39.28％，差距達11.46％」，林濁水最後更說，「印證，的確只30歲以下爸寶老男最死忠，年過30長閱歷就會疏遠，而神氣古怪的老沙文調調也令女性疏離」。