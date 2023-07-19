兩蔣日記所有權經爭訟10年，美國法院判所有權歸台灣國史館。國史館長陳儀深今天說，前兩個月已派人到美國清點文物，估計下半年就可運回台灣，除部分將先出版外，供學界研究是最迫切的。

蔣經國的兒媳蔣方智怡2005年將兩蔣日記交給美國史丹佛大學胡佛研究所保管，後來並和另外6名蔣家成員簽署協議，將這些文件的所有權移轉國史館。但蔣經國的孫女蔣友梅等人主張，兩蔣日記等文物應保存在家族內，而非交給國史館。

史丹佛大學因此在2013年9月，對主張和可能擁有文物的各方，提起民事訴訟，因國史館承受兩蔣日記等文物權利，也被列為被告。

國史館2015年11月也在台灣提起確認所有權訴訟，台北地方法院2020年判決，兩蔣總統任內文物，包括任內寫的日記，屬國有而由國史館管理；非屬總統任內文物部分則判歸蔣家繼承人共有。本案二審於2022年維持原判。而美國法院也認可台灣的判決。

原本不服兩蔣總統任內文物屬國有的蔣家後人，後來紛紛與國史館和解，將文物的權利移轉給國史館。美國加州聖荷西聯邦地區法院在今年7月11日解決這起法律訴訟纏訟10年的爭議，這些文件所有權將歸於台灣國史館，「兩蔣日記」等文物的原件將重返台灣。

陳儀深今天接受中央社記者訪問時表示，法院日前已判決，屬於兩蔣在任職總統期間的文物歸國史館、非任職總統期間的文物則歸家屬；但像是日記要怎麼分，就有切割的問題，除非家屬捐贈給國史館，才能擁有所有權。

陳儀深指出，在蔣方智怡等人先把他們的持分捐給國史館後，最近蔣孝嚴、蔣友梅也都已捐出，「等於整個都完成、不必分割了」，國史館有權利處理這些文物。

至於何時能將「兩蔣日記」等文物運回台灣，陳儀深表示，前兩個月有派人到美國清點文物數量、估算要委託搬運的量有多少，「下半年應該就可以完成」；最珍貴、最引人注意的日記部分，其中蔣中正在1948年到1954年擔任第一任總統的6年內容，今年10月底會先出版。

陳儀深說，很多人有興趣的蔣經國日記部分，很可惜只寫到1979年底，但風雨飄搖的那幾年，日記內容也很重要，其中1977年到1979年部分，已經公布在國史館網路資料庫中。

陳儀深表示，國史館也已建立歷任總統資料庫，從前總統李登輝到陳水扁、馬英九都正在做，兩蔣因累積比較久、資料庫會比較多，未來也會將其他文物放入資料庫；至於兩蔣日記是否會展示，陳儀深說，「要看時機」，提供給學界研究是最迫切的。