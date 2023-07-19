由中華民國迷你足球協會主辦的112年度國民小學迷你足球賽，22縣市預賽將於7月26日起開放報名，本屆賽事預賽會從冠軍球隊中選出MVP來肯定小球員的努力，且今年度賽事將首度舉辦全國總決賽，讓小小選手可以獲得更多切磋球技的機會。

112年度國民小學迷你足球賽分為U6組以及U8組，每年開放報名均吸引爆滿名額報名，今年維持全台22縣市都舉辦預賽的傳統，首站賽事訂於9月2日到3日於新竹縣第二運動場進行，每縣市預賽拿到冠軍的球隊，都會選出1位單場MVP，送獲選球員紀念足球。

今年大會將首度舉辦全國總決賽，時間預定在11月11日到12日，地點為高雄市佛光山佛陀紀念館，讓全台22縣市的小小選手們齊聚參與切磋球技，是本屆賽事一大亮點。

中華民國迷你足球協會秘書長張武業表示：「氣墊式迷你足球場強調安全無邊界及為孩童特製，在小球員享受踢球之餘，家長也能安心，同時將規則簡化，讓孩童簡單理解規則並引起學習動機，從趣味的交流中，使孩童養成團隊合作精神及競賽交流中的挫折與成就感。」中華民國迷你足球協會歡迎喜愛足球的民眾一同到場，為場上奮戰的小小選手們加油。