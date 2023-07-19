暑假旅遊旺季，3年疫情過後，今年暑假國人紛紛搭機出國，或是前往離島度假。不過航警局台北分局18日卻查出，有越南籍女子從松山機場要搭機前往澎湖，卻在鞋底藏20包毒咖啡包，幸好安檢時揪出，警詢後依毒品罪嫌送辦。

航警局台北分局員警18日下午1時許，在松山機場國內線航廈安檢線執行搜身勤務時，見1名搭乘華信航空AE-371班機往澎湖的女性旅客神形有異，且經過金屬探測門時發出聲響，遂要求該女將鞋子脫下放入X光檢查儀受檢。

經員警判讀發現該名年約40歲的越南籍女子鞋內疑似夾藏不明物體，複檢後於鞋內起出混合咖啡包20包，毛重88.45公克，經以毒品試劑測試結果呈現3級毒品愷他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例，移送北檢偵辦。

該名越南籍女子嫁來台灣後，領有身分證，告訴員警她是要去澎湖旅遊，卻不交代毒咖啡包的來源，警方將循線溯源追查。

航警局台北分局指出，暑假期間為離島旅遊旺季，員警成功攔查毒品進入離島，守護離島治安與旅遊品質。同時呼籲，國內毒品氾濫日益嚴重，新興毒品常包裝成咖啡包或糖果等型態，影響社會治安，戕害國人健康甚鉅，民眾切勿因他人誘惑或一時好奇而施用毒品，以免觸法危害終身。

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