畢業於哈佛大學的台裔美籍鋼琴家柯慶恩，並非從小就立志要當鋼琴家，但卻在音樂的世界找到一片天。就讀大學期間曾轉了七次系，才轉到理論作曲系，他認為音樂應該要能讓大眾理解，為此他策畫快閃音樂會，以古典音樂為素材，現場即興演奏，還開放觀眾點歌，試著實驗新型態的音樂會。

沒有經紀人、沒有助裡，柯慶恩的演奏工作一切靠自己打點，自己製作網頁，還為畫了形象標誌，是一名太空人在彈鋼琴，他說：「我就是那個太空人。」

柯媽媽對這個太空人形象標誌也有她的詮釋：「我感受到他就是一個人，很孤獨地在走他的音樂路。爸爸至今還是比較希望他可以接管家裡的工作。」

柯慶恩1992年出生於美國加州洛杉磯，5歲開始學鋼琴，2016年畢業於哈佛大學。他表示特別迷戀波蘭作曲家蕭邦，並有意識地把蕭邦的音樂動機、風格等融入他的即興演奏。

是史坦威青年藝術家，也曾在卡內基音樂廳演出，參與電影音樂配樂，並曾嘗試創辦網路媒體，是經常使用新媒體平台發表作品的音樂家。近期他返台舉辦快閃音樂會，將於7月27日下午3點在台北史坦威鋼琴中心登場。