【立綱氣象報報】週五前午後陣雨 週休北部高溫36度

明（20）日台灣仍處在太平洋勢力邊緣，高溫悶熱的天氣會持續到下周日（7/23），西半部、各地山區有午後雷陣雨。氣象局預估，今年第5號颱風「杜蘇芮」最快於周末（7/22）生成，將通過呂宋島，朝南海方向前進，各國模擬路徑尚有很大的分歧，台灣也在可能路徑範圍內，不排除發布海上颱風警報，但實際影響仍無法斷定，需持續觀察。

氣象局資料顯示，明日高溫約32到35度，台北、宜蘭、台東、中南部易有局部36度高溫，各地普遍多雲到晴，不過水氣仍多，午後雷陣雨機率還是高，西半部、東半部山區都要提防，特別是中南部地區、各山區可能有大雨，降雨時間較久，中南部晚上也有局部短暫陣雨。

氣象局分享未來天氣趨勢，下周天氣得視「杜蘇芮」發展程度而定，不確定性仍高。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員張承傳表示，目前位於菲律賓東方海面的熱帶系統結構不佳，組織速度未達預期，可能周五（7/21）增強為熱帶性低氣壓，周六、下周日（7/22、7/23）生成今年第5號颱風杜蘇芮，下周日（7/23）前，可能通過呂宋島，朝南海方向前進。

張承傳說，下周一（7/24）受到太平洋高壓減弱影響，「杜蘇芮」的各國模擬路徑有很大分歧，「南北角度落差45度」，台灣也在杜蘇芮可能的路徑範圍內，至於是否發布海警，得看其發展強度、暴風半徑而定，不排除發布海警的可能性，但後期變化有很大的不確定性，對台實際影響還有待評估。

準颱「杜蘇芮」的路徑各國預測仍有很大的分歧，要到下周再觀測會較準確。（圖／氣象局）

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日發文指出，明起到下周日（7/20~7/23）台灣都處於高壓邊緣，東南部至恆春半島有零星短暫陣雨，各地山區、西半部也要注意午後局部雷陣雨。

至於下周天氣如何，則要看準颱杜蘇芮的發展而定，「成颱機會依然是偏高」，但各預報模式仍然分歧，現階段參考價值不高，該粉專說，等到颱風確定發展、結構完整再來評估對台影響會比較準確。