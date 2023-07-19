國民黨全代會預計23日正式提名侯友宜參選2024總統，為拉抬侯的聲勢，今天在台中舉辦「台中盧好 越來越侯」造勢，侯友宜合體台中市長盧秀燕，現場近千名民眾熱情相挺。侯友宜說，這幾年民進黨沒搞清楚的弊案，交給他查清楚、給人民交代，大家現在對選情很焦慮，但請相信他，「翻過來就是我們的」。

侯友宜說，過去他跟盧市長並肩作戰，希望台中好、新北好，一步一腳印努力耕耘，謝謝去年民眾給他們鼓勵繼續往前拼，但這5年來他感受最深的是「要什麼沒什麼、要什麼卡什麼」，卡台中的捷運藍線、橘線，巨蛋補助不夠，中央不配合做，換侯友宜來做。

侯友宜說，他有好幾次被歹徒拿著槍頂著頭時，想的是「我知道不能放棄」、「放棄我的生命就沒有了」、「不能妥協」，只要「翻過來就是我們的」，他知道現在選情讓大家很焦慮，但請大家相信侯友宜一定會勇往直前，跟所有立委努力奮戰，贏得2024總統大選。

侯友宜說，他站出來不單是為了新北、台中，民進黨這幾年來貪腐無能，光預估詐騙案的金額就高達700億，有多少人倫悲劇是因為錢被騙造成，還有imB詐騙平台、台南光電弊案88槍、疫苗採購弊案，這些弊案讓他一個一個查清楚，給人民交代跟希望。