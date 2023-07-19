國民黨總統參選人侯友宜今(19日)到台中造勢，台中市長盧秀燕合體扮演最強助選員，展現國民黨團結的氣勢和氣魄。盧秀燕強調，不要用中部人的肺來發電，侯友宜曾堅持反對深澳電廠，一定會守護人民健康。她提到自己過去當選前民調曾輸20萬票，可見民調不靠譜，不放棄才能創造盧秀燕的奇蹟。侯友宜直言自己曾看著槍戰殉職同仁被送走，現在的堅定信念就是守護中華民國，不讓年輕人上戰場。兩強牽手氣氛熱烈。

「台中好，台灣才會好，放大一點，中部好，台灣才會好！」盧秀燕表示，這麼多年來中部建設都被忽略，市政團隊一直拚，今年評鑑終於拿到五星城市，「我們侯市長就是五星市長對不對？」老實說中央的關心真的很少，譬如過去中央的施政，重南北、輕中部，台中市到現在只有一條捷運，不斷拜託請求，要蓋第二條捷運藍線都這麼困難，侯市長上次來沙鹿，他主動提到這個問題，「侯市長答應，當選立刻闢中部藍線！」

（影片來源取自《中時新聞網》若有移除請見諒）

盧秀燕提到空汙問題，中央不斷用中部人的肺來發電，中火10部機組全部用燒煤來發電，過去中火一年要燒1500萬公噸的煤，現在一年少燒300萬噸。「這個議題我對侯市長最有信心！」當時民進黨要在深澳發煤電廠，中央說什麼乾淨的煤，難道我們台中市是骯髒的煤？侯友宜非常憤怒、沒有妥協，大力疾呼強力反對，所以深澳電廠沒有蓋，曾經跟中部人並肩作戰過，「他當總統一定會用好的政策，不會再傷害人民健康！」

國民黨19日舉辦「台中盧好、台灣越侯」首場造勢活動，「燕子」、「漢子」同台。(林欣儀攝)

「五年前選舉老公不看好，所有別人做出來的民調都輸！」盧秀燕強調，到選舉封關的前一天，還有人說盧秀燕會輸20萬票，民調不靠譜，勝利是自己打拚來的，只要我們有信心，一定會贏。選舉很激烈，侯友宜受到很多打擊抹黑，很多人覺得惶恐洩氣，小孩在讀書，我們有沒有告訴孩子不可以放棄？能夠反敗為勝就一定會勝利，民調怎麼樣沒有關係，全力以赴認真拉票，就會創造盧秀燕的奇蹟，「侯友宜會當選總統！」

侯友宜指出，自己既然被徵召一定義無反顧犧牲奉獻，民進黨讓我們看到一個貪腐無能的執政黨，外役監說要修法，變成幽靈法案不修法，變成政治權貴的後花園，不但看到沒有作為，還出現好多好多的詐騙，官方統計國民一年被騙七百億，很多家庭受害造成血汗錢被騙光，im.B跟民進黨權貴的關係，台南88槍的光電弊案，疫苗採購弊案的公開，這些弊案換侯友宜當總統來搞清楚，一定會一個個查清楚，給人民一個交代！

侯友宜直言，自己參加過無數次的槍戰，看過同仁被打中，頭部爆開，「當時的我是無助的！」但跟歹徒在房屋裡面槍戰能挺住不倒，就是為了守護台灣人民的安全，「我知道我不能放棄，因為對方是作奸犯科的歹徒！」看到殉職同仁蓋著中華民國的國旗被送走，他堅信自己要守護中華民國國民，讓年輕人不要上戰場，現在選情大家很焦慮，請相信侯友宜，在最困難的時候，一定會跟立委候選人並肩奮戰，贏得最後勝利！