大陸歌手蘇醒以選秀節目《快樂男聲》奪下全國亞軍出道，並推出不少經典歌曲，近年來也在不少綜藝節目中擔任來賓，曝光度不低。誰料，蘇醒近期在節目中大方分享感情觀時，透露「因女友在車上吃榴槤而與她分手」的故事，引發討論，而他對此也發文澄清了。

蘇醒最近在綜藝節目《朋友請吃飯》中，被問及是否有忌口的食物時，除了回答自己不吃榴槤外，也坦言：「多年前，有一個前女友在他車上吃榴槤後，讓他不忍提出分手。」此外，面對其他來賓有些難以置信的反問，他也提出自己的觀點：「她愛我的話為什麼要在我的車裡吃榴槤？」

雖然蘇醒在發表完此番言論後，有補充表示：「開玩笑的。」但相關畫面仍在陸網上瘋傳，並引發網友熱議，紛紛留言表示：「可以吃榴槤，但不能在別人車上吃榴槤，因為那個味道真的經久不散」、「要懂得尊重別人」、「雖然我也不吃榴槤，但每次看到家人吃得很高興，也不會去阻止」、「這個分手理由有點離譜。」

對此，蘇醒事後也發文澄清，表示自己並未有一個因她吃榴槤就提分手的前女友，因為榴槤分手這件事「純屬節目裡的玩笑」，並強調：「在影片中有我原話『開玩笑的』這句清晰的表達，別選擇無視，別上升，別對立。」