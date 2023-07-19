教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）因為「誤用」類固醇遭到大聯盟重懲80場禁賽，從今年小聯盟開始就遭到噓聲伺候，他也差不多習慣了吧。TikTok近日有球迷上傳一段影片，小塔提斯在右外野休息時，遭到費城人觀眾一齊大噓「steroids（類固醇）」，小塔提斯還表現出很享受的樣子，伸手指揮要求「大聲一點」。

小塔提斯被抓到用藥的時候其實並沒有出賽，他當時正在養傷，他過去正常出賽時都有通過藥檢。家人解釋小塔提斯是為了治療皮癬，誤用了含有Clostebol的藥品（一種合成類固醇），但是這種說詞球迷不可能買帳。小塔提斯強調自己熱愛棒球，絕不會作弊，也沒有向大聯盟上訴。

教士2021年與小塔提斯簽下14年3.4億美元的天價續約（新台幣97億），在當時是史上第3高，僅次於天使卓奧特（Mike Trout）與道奇貝茲（Mookie Betts），合約持續到2034年，將他視為未來的看板球星。小塔提斯該季以42轟成為國聯全壘打王。對於禁藥事件，教士球團明確表達震驚與失望，

小塔提斯本季出賽75場，打擊率0.284，攻擊指數0.864，還有17轟、49打點，雖然沒有過去幾季那麼猛，但也還是國聯非常厲害的打者。