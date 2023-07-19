民進黨新北市議員林秉宥昨再度發布新影片，指出國軍現行Ⅲ級抗彈板能徒手拗彎，怒批「這跟俄羅斯士兵拿到的東西一樣，貪污腐敗的軍隊提供給士兵的東西，就是長這樣子」。對此，前大使介文汲19日就表示，「如果真的帶著這個抗彈板上戰場，一個子彈把你打死了，你冤不冤？這等於說是『間接殺人』」，引發討論。

國防部今日在宜蘭大福營區辦理抗彈板實彈鑑測。（李奇叡攝）

介文汲19日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我們國軍老是出狀況，不曉得抗彈板不抗彈，買那些板子幹嘛？是做什麼用呢？而且這應該算是一大弊案，應該要徹查，徹查當初為什麼要買這一些裝備，是不是有中飽私囊？或者又是職場採購？又把這種好的賺錢機會，給綠色黨證的人拿去了」，介文汲更說，「反正現在有綠色黨證，生意都他們做，因為他們有政治後台，即使他們在裡面用次級品，或是用濫竽充數的板子，他也沒有負責任，這不是這樣處理的」。

介文汲認為，應該是邱國正要說「我要徹查，為什麼買這批廢柴進來？」不管是採購還是誰做的決策，這要徹查，因為這是草菅人命，介文汲更轟，「我們的子弟兵要靠這個來保護生命、上戰場用的，賺這種錢的人最不道德，這個要徹查的，你們真正在乎我們軍人子弟兵的生命的話，這件事就不能這樣處理掉，如果真的帶著這個抗彈板上戰場，一個子彈把你打死了，你冤不冤？這等於說是間接殺人，非常嚴重的事」。

而國防部今（19）日也在宜蘭大福營區辦理抗彈板實彈鑑測，媒體上前親自試掰抗彈板，但最後只能掰彎角落，和林秉宥昨日影片有明顯落差。軍備局獲管處游玉堂少將解釋，防彈板成分是「超高分子量聚乙烯」，因此可以塑型，軍備局205廠昨日也有針對影片內容進行實驗，加熱到攝氏90度確實就會變軟，但是戰場氣溫不會到90度，「攝氏30、40度的氣溫，人就會受不了」。