跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)部長級會議日前在紐西蘭召開，會中簽署英國入會的議定書，台灣與中國大陸也都在2021年9月向CPTPP提交加入申請，但兩岸新入會案的審查方式，本次會中並未獲得共識。前立委郭正亮指出，CPTPP的會員國中，越南一定會要求開放農產品，恐衝擊台灣農業，而且若台灣與中國大陸同時加入CPTPP，兩岸也要互通，可能要開放9000多項產品，比現行貨貿開放的3000多項還要多，「(CPTPP)比服貿、貨貿嚴重10倍以上」，但經濟部根本不敢說。

郭正亮今(19日)在民眾黨網路節目《踢批批開講/眾亮集》表示，台灣對於加入CPTPP根本沒有做好準備，哪些產業會受到衝擊都沒有人知道，而中國遞件時已經盤點出2300多條，可能影響中國現有經貿的事項，因為加入CPTPP一定牽涉到商品進口，而CPTPP的成員國中，越南是農業出口大國，一定會要求開放農產品。

郭正亮也透露，最開始傳出爭取加入CPTPP時，就有中南部立委很擔心開放越南農產品的影響，但經濟部跟農委會卻回答說「這是機密，不能講」。他舉例，越南的蛤蜊、牡蠣比台灣便宜至少三分之一，還有越南茶葉，以及現在只有專案進口的大蒜，若全面開放，雲林、彰化的蒜農也會受到衝擊。

郭正亮也提到，不只是越南，若中國大陸與台灣同時加入CPTPP，等於是跟中國也要互相開放，「CPTPP開放的額度標準是95%，比服貿、或貨貿還要高好幾倍」。貨貿總共的項目是1萬1千項，現在台灣跟中國大陸開放的只有3000多項，若台、陸都加入CPTPP，兩岸就也要互通，「開放的項目可能是9000多項，撐得住嗎?經濟部有說明嗎?選前不能說嘛，經濟部根本不敢說」。

郭正亮也預測，經濟部一定會說CPTPP是多邊架構，服貿、貨貿是兩邊的。郭指出，兩者只有簽署架構的不同，實質上，「(CPTPP)開放的會比服貿、貨貿嚴重10倍以上」。