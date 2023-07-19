高雄苓雅區知名冰店吃冰爆出「沙門氏桿菌」感染，截至18日已有44人食物中毒送醫，該冰店則挨罰30萬，並遭勒令停業至通過複查。有受害民眾誤舉報芋頭粥店家，18日看新聞才知道搞烏龍。媒體人謝曜州質疑，高雄市政府究竟是哪一天在官網公告冰店集體中毒？指出「為何這點很重要？因為會株連無辜！」該民眾今(19日)在臉書發文抱怨，高雄市衛生局竟打來要求她對吃冰後身體狀況撤文，氣炸直批蓋牌做法太官僚。

謝曜州今(19日)發文指出，高雄市政府究竟是哪一天在官網（或新聞稿）公告冰店集體中毒？為何這點很重要？因為會株連無辜！有另一位黃小姐，13日中毒，（第一位黃小姐全家是12日中毒）。這位黃小姐誤以為是13日的粥出問題，舉發粥店。直到18日「看新聞」才知道搞烏龍。

這位黃小姐18日發文直呼：「靠么，我1999舉報錯店家了。我還以為是13號早上賣我的芋頭粥害我的！明天要打去衛生局，我是12號接近晚上去吃新豐冰店，我兒子的料只有粉圓和愛玉，我是啥都來一點，我兒子沒事，我就以為是早上芋頭粥害我的，沒想到是冰。都吐血了，都是血！本來狂吐酸水，吐到後來都血。躺床上不自覺噴出大便，醒來衝廁所，整個房間地板床上廁所全是嘔吐物和糞便，高燒不退，全身發冷，一天拉吐數百次，分秒煎熬。氣死我了！我就一直要找到底誰害我的！」

「剛衛生局居然打來，要求我的FB關於欣豐冰店吃了後身體的狀況進行撤文！」黃小姐今(19日)又發文質疑，請問要求民眾在自己fb敘述自己受害後身體狀況進行撤文的動機是什麼？蓋牌嗎？「關心？早上密集打來的通聯，我已知道關心。」下午再打來，要求撤文（女的打來的）。「太官僚！我都說我很累想休息了，一直打來居然只要求我撤文。早上打來的也有記者，要不要我跟記者說？！氣死我了！」