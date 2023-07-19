美國一名30歲女子日前接受開顱手術治療癲癇，術程不但必須保持清醒，醫師還要求她開口唱歌，身為迪士尼粉絲的患者還唱了動畫片《海洋奇緣》（Moana）原聲帶多首歌曲，開刀房恍若K歌房。執刀醫師表示，要求患者唱歌是為了避免下刀太深；患者則說，這是一次「很好玩」的手術經驗。

美國《新聞周刊》17日報導，紐澤西州30歲幼教老師維德（Krystina Vied）19歲時首度癲癇發作，21歲那年確診癲癇，對她的工作影響很大，過去3年一直活在焦慮之中。電腦斷層掃描顯示，她的腦部長了一顆腫瘤，位置靠近控制言語動作區域，醫師研判這就是引發癲癇的源頭。今年6月下旬在澤西濱大學醫學中心（Jersey Shore University Medical Center）接受開顱手術。

Fun to work on this one: a patient of @patelnv sang her way through brain surgery. "Moana" and Neil Diamond were on the soundtrack. Brought to you by Jeanne Moos and yours truly:https://t.co/rMZYQt86Nd pic.twitter.com/T4LsTpkZT7 — SamMeyerCNN (@SamMeyerCNN) July 18, 2023

執刀醫師帕泰爾（Nitesh Patel）說，手術難度很高，因為腫瘤生長位置在腦部的「高檔地段」，術前規劃必須格外仔細。維德很愛唱歌，常去卡拉OK，醫療團隊於是決定讓她在手術過程唱歌。這個建議正好化解了維德對於手術的恐懼。

帕泰爾表示，手術過程之中，維德必須保持清醒並且開口說話，好讓他即時確認切除腦組織時不會「切過頭」，避免對腦部功能造成負面衝擊。維德說，手術開始後，醫師建議她唱的「開場曲」是老牌歌手尼爾戴蒙（Neil Diamond）膾炙人口的《甜美卡羅琳》（Sweet Caroline），「但歌詞我不熟，醫師就問我平常喜歡唱什麼，老實說，我也不知為何自己選了《海洋奇緣》。我是迪士尼的超級粉絲，很愛他們的動畫片與歌曲，我在幼稚園的教室裡經常播放迪士尼的音樂，手術時就這麼想到最近聽過的歌了。」

帕泰爾解釋，要求維德在手術過程唱歌而非說話，有助於醫師測試她的節奏感、節拍起落、音準，測試效果比日常對話更好。手術接近尾聲之際，帕泰爾與醫療團隊開始注意到維德唱的歌曲出現一些錯誤，這代表切除更多腦組織會有風險存在。

手術完成之後，維德說，整個手術過程讓她很愉快，：「開刀房裡所有護理師與醫師都在唱歌，也鼓勵我唱歌。用『很好玩』形容這場手術當然有些奇怪，但這就是我的感受。我彷彿開了一場小型個人演唱會。」她對手術本身也很感興趣，醫療團隊讓她在術程看到自己的腦部組織，「這是非常獨特的體驗」。

術後不到24小時，維德就出院返家了，復原過程比想像中容易許多，近期之內的後續治療包括化學治療、放射線治療，希望能把她腦部殘存的腫瘤組織全數消除。