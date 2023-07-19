黃子佼因性騷醜聞被形容是「跌下神壇」，原本工作滿檔通通喊卡，消失多日終於在臉書發聲，以兩萬字訴說這些天的情緒起伏，及希望外界不要再斷章取義，宣布他已是黃子佼3.0，未來也將勇於承擔，身心靈健康的，往前邁進。

在性騷擾風波後黃子佼神隱近1個月，今（19）日晚間在臉書發聲，用2萬多字還原6月19日「玉石俱焚」方式的道歉影片，自知看見過去的黃子佼來毀滅現在的黃子佼，而當時做出的舉動又像是毀滅未來的黃子佼；他最記得的是自己在影片中有認錯和道歉，這次再鄭重地向相關人士道歉，坦承他一直很自責。

另外，黃子佼也解釋在影片中提到的故事，有些非親身經歷，是他不小心得知；有的是他年少輕狂戀愛時的相關片段，他認為任何人都可能遇到的；不過，最重要的是，他想對當天影片所提到的人事物都說聲抱歉。而黃子佼也表示，當天心裡最直接的念頭，「反正，下午之後，我不在了，大可什麼都不在乎了」。

直到在冷靜幾天後，才想起6月19日是女兒小玉米滿一歲又一個月的日子，在應該最療癒時間點，他卻全忘記並放棄美好事物，心思只有悔恨與痛苦贖罪執念；黃子佼說自己做出自殘舉動，醒來已經在醫院，才知道多虧太太孟耿如的心電感應，在耳邊呼喚他，讓他想起愛人與被愛的需要。

黃子佼表示，在被救回來後他變成黃子佼2.0，但某天看到網友私訊截圖，鼓勵他「未來是全民監督黃子佼，你一定要做得更好」，他想起這些年本來就是在全民監督下進行，撇除過去的黃子佼做得應該還可以，也請各位繼續監督；而黃子佼也宣布，現在他是黃子佼3.0，會勇於承擔，往前邁進，那些曾經的榮耀已成灰燼，「但我會牢牢記著，轉化為燃料，篳路藍縷」。

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