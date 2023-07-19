被俄羅斯佔領的克里米亞半島，一處俄軍彈藥庫發生火災並引發爆炸。克里姆林宮發言人表示，總統普丁已獲知此事，下令附近2000多居民趕緊撤離。

據俄羅斯官方媒體塔斯社的報導，這場彈藥庫起火後的6個小時，爆炸聲仍在繼續，官方推測，可能需要兩天時間才能完全撲滅大火。

克宮發言人佩斯科夫(Dmitriy Peskov)在回答記者「總統是否知曉彈藥庫火災」時，他說「普丁第一時間就知道，也指示要以附近居民安全為優先。」

‼️🔥 In Crimea, an ammunition depot detonates at a training ground in the Kirovsky district



▪️An operational headquarters was created to eliminate emergencies at the training ground, it was headed by the head of #Crimea. #CrimeanBridgehttps://t.co/TmYQlzqtmF pic.twitter.com/f7BkNYupM7 — deepankarthish (@deepankarthishb) July 19, 2023

佩斯科夫還表示，俄羅斯任命的克里米亞地區長官阿克謝諾夫(Sergei Aksyonov)反應非常快，立即應變救災。

他說：「我們知道發生了火災，正在採取緊急措施，情況正在好轉。目前，我還不能說更多。」

社交媒體上的消息更多，包括影片與地點，據網友的說法，事件發生在基洛夫斯基地區(Kirorvsky district)的舊克里木(Stary Krym)。火焰衝天，並有持續的爆炸聲。

起火的原因有兩說，電報網「灰色地帶」(Grey Zone Telegram)暗示，這是烏克蘭以「風暴影」飛彈打擊的成果，但這一說法沒有得到烏克蘭官方證實。克里米亞內部的烏克蘭起義組織「阿泰許」( Atesh)也對此次火災表示慶祝，但同時澄清，此事件表示與他們無關。 俄羅斯指定的克里米亞地區長官阿克謝諾夫則說，這是軍事訓練造成的意外事故。