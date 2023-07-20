藝人熊熊（卓毓彤）外型亮麗又有G罩杯身材，被封「美胸女神」，她拍攝寫真DVD出道，在節目、戲劇圈活躍，岀演多部影視作品，活潑開朗的個性圈粉無數，除了透過社群平台與粉絲互動，也斜槓YouTuber和零食產業，近日她突然閃婚讓外界驚訝，有人發現公證人居然超大咖。

熊熊好友林亦真昨（18日）發文，透露為熊熊感到開心，並曬出在戶政事務所的合照，由於去戶政事務所辦理需要兩名公證人，除了「微笑女神」之外，另一位是遊戲橘子的創辦人兼執行長劉柏園，熊熊2021年因拍攝影片接觸職籃的夢想家啦啦隊，因此接觸到球隊董事長張承中，兩人共同合作開創橙想娛樂經紀公司，而幕後的合資股東被週刊爆料有劉柏園，這次幫忙公證，可見交情匪淺。

對於準老公身分，熊熊表示剛出道就和對方交往，在一起3年、分手7年，目前已經結婚半年，是特意挑在今年2月14日情人節登記結婚，她坦言老公陪伴她度過人生低潮，妹妹離世時她身心狀態都不好，想用工作麻痺自己，也因公司要求不能公開戀情，所以決定與老公分手，再次接觸是因為工作，老公有行銷專案前來請教，才重燃愛火。

熊熊透露復合前已經兩年多單身，也沒有認識新對象的慾望，一度打算到國外借精生子，沒想到精主卻突然變卦消失，老公也正好這時候重新連絡她，讓她覺得這一切是命中註定，熊熊求婚後本來想在生日登記，卻被老公打槍，兩人最後決定在2月14結婚。